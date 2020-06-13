Дипломатический скандал между Москвой и Прагой

МИД России объявил двоих сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата и потребовал, чтобы до 17 июня они и члены их семей покинули Россию.

Так российские власти ответили на высылку двоих российских дипломатов из Чехии в начале июня.

5 июня Чехия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Об этом заявил тогда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, отметив, что решение о высылке связано со скандалом, связанным с угрозами чешским политикам. Имена высланных дипломатов он не уточнил.

Ранее в понедельник российские СМИ писали о том, что посол Чехии Витезслав Пивонька вызван прибудет в МИД России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вызов Пивоньки связан «с недружественными действиями Праги, о которых мы говорили ранее, и ответной реакцией на них».