С 2006 года она носит имя Папы Иоанна Павла II. Теперь сняты все заборы, она вычищена и уже приняла первозданный вид. Наконец здесь могут проводить свое время как верующие, так и туристы.

Прошло чуть более года после исторического пожара жемчужины Парижа и мировой архитектуры — собора Нотр-Дам-де-Пари. Вопреки мрачным предсказаниям и опасениям многих за его судьбу (мы писали об этом в декабре), продолжается восстановление этого знакового сооружения столицы Франции. Совсем недавно торжественно была открыта площадь перед кафедральным католическим собором — сердцем столицы страны.

Торжественную церемонию осуществили мэр Парижа Анн Идальго, министр культуры Франк Ристер и митрополит Парижский архиепископ Мишель Опети.

Открытие площади состоялось в день Пятидесятницы — большого праздника для христиан. Архиепископ оценил это событие как чрезвычайный, символический знак первого этапа восстановления Нотр-Дам. Об этом сообщило radio ZET.

После пожара 15 апреля прошлого года площадь была завалена расплавленным оловом со сгоревшей крыши величественного сооружения. Она была закрыта для проведения реставрационных работ. В течение нескольких месяцев проводилась уборка площади и очистка от следов грандиозного пожара. К его возникновению у общественности сразу возникло немало вопросов.

Журналисты французского издания 'Le Canard enchaîné провели собственное расследование случившегося с 850-летней святыней французских католиков. По их мнению, все могло произойти в результате многих моментов пренебрежения использования систем противопожарной безопасности. Прежде всего, из-за так называемого человеческого фактора. Как утверждает издание, работник фирмы, обслуживавшей системы пожарной сигнализации крыши собора, выдал неверный номер датчика специалистам, которые контролировали крышу. Только спустя 35 минут, когда уже сгорел шпиль, датчик был идентифицирован, и были вызваны пожарные. Но к этому моменту там спасать уже было нечего.

Другая версия звучит еще проще.

Крышу в апреле прошлого года планово ремонтировали. Вероятно, рабочие, вопреки категорическому запрету, курили на строительных лесах. Кроме этого, пожар мог быть вызван коротким замыканием плохой электрической системы включения колоколов, установленной на шпиле.

После этой трагедии не только для Франции, но и для всего мира, для восстановления собора были собраны средства более 1 миллиарда евро, свой вклад внесли и миллиардеры, и крупные фирмы, и простые люди.

Будем надеяться, что он вскоре предстанет перед миром во всей своей красе и величии. Первый шаг уже сделан. Символично и то, что это произошло сразу после преодоления коронавируса.