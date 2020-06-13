Премьер-министры Дании, Бельгии, Испании, Германии, Франции и Польши, всерьез озабоченные последствиями коронавируса на континенте и в мире, обратили внимание руководства Евросоюза на необходимость таких шагов, чтобы обезопасить страны-члены ЕС перед возможными грядущими кризисами.

Пандемия COVID-19 показала миру, что каждое государство в одиночку не может справиться с угрозой планетарного масштаба. Без взаимодействия и сотрудничества самые серьезные усилия не дают нужного результата. Именно поэтому руководители шести стран Евросоюза обратились в Европейскую комиссию с письмом, в котором они призывают увеличить запасы лекарств и медицинского оборудования.

В Twitter постоянного представительства Польши при Евросоюзе так прокомментировано содержание письма:

«Премьер Матеуш Моравецкий вместе с руководителями Дании, Бельгии, Франции, Германии и Испании отвечают на нужды теснейшего европейского сотрудничества в целях обеспечения лучшей подготовки к будущим эпидемиям болезней в свете опыта, связанного с COVID-19». В письме авторы инициативы настаивают на увеличении количества исследований для создания лекарств и вакцин, совместном заказе для пополнения запасов и укреплении жизнестойкости ЕС, когда речь идет о цепочке их доставки.

По данным Reuters, в письме лидеры обращают внимание на то, что широкая и целостная стратегия ЕС в области охраны здоровья будет более эффективна, чем одиночные усилия стран-членов Евросоюза.

Инициатива предусматривает создание трехмесячного запаса критически важных лекарств, поставок и оборудования во всем ЕС, а также сотрудничество между государствами и фирмами для производства ключевых продуктов во время кризиса.

На сегодня в странах-членах Евросоюза и Великобритании зарегистрировано 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. В пиковые моменты пандемии много государств прибегали к протекционистским мерам, затрудняя экспорт лекарств и медицинского оборудования в соседние страны. С этим сталкивались Литва и другие государства.

Письмо лидеров шести стран обращает внимание на стратегически важные моменты, предусмотрев которые заранее, Евросоюз сможет успешнее противостоять новым вызовам.

Такая инициатива, на наш взгляд, заслуживает внимания и в странах постсоветского пространства, которых связывают партнерские взаимоотношения, прежде всего в экономической сфере.

Например, у Азербайджана и Грузии есть хороший опыт сотрудничества в трудные моменты совсем недавней истории. Развиваются контакты и взаимовыгодные отношения между Азербайджаном и Россией, Азербайджаном и Казахстаном. Конечно, еще видно будет, как Евросоюзу удастся реализовать инициативу «шести». Но присмотреться к ней, нам кажется, немаловажно уже сейчас. Чтобы, как поется в известной песне, не пропасть поодиночке.