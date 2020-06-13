Как известно, с конца января нынешнего года Великобритания больше не является членом Евросоюза. Brexit серьезно изменил конфигурацию ЕС, прежде всего в финансовой и экономической сфере. Условие выхода — переговоры Туманного Альбиона с континентальной Европой по сохранению переходного периода, в течение которого будут сохраняться торговые связи на условиях отсутствия взаимных таможенных пошлин. Британская газета The Sunday Telegraph на днях сообщила о неожиданном демарше премьера Бориса Джонсона на переговорах с верхушкой Евросоюза.

Джонсон предупредил лидеров ЕС, что в случае, если переговоры по торговым взаимоотношениям зайдут в тупик, то Великобритания выйдет из существующего соглашения без переходного периода.

Джонсон заявил, что в таком случае его страна прекратит переходный период, как и планировалось ранее, 31 декабря текущего года, несмотря на многие призывы продлить его.

Борис Джонсон во время видеоконференции сказал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и другим лидерам ЕС, что Великобритания готова 1 января 2021 года стать независимым торговым партнером для Евросоюза, «что бы ни произошло с переговорами с Евросоюзом», отмечает его слова газета.

Он побуждает высших должностных лиц ЕС поскорее утвердить условия будущей торговли и сделать это еще до конца текущего лета. (К слову сказать, у лидеров Брюсселя и Страсбурга сохраняются хорошие отношения с британскими консерваторами, к которым относится и сам Джонсон.)

В понедельник, 15 июня, начались переговоры британского премьера с верхушкой ЕС о ситуации вокруг торговых взаимоотношений после Brexit, ибо до сих пор заметных результатов на них не было достигнуто.

Разговор Джонсона с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европарламента Давидом Сассоли проходят в формате уже привычной для времен коронавируса видеоконференции.

Ранее сообщалось, что четвертый раунд переговоров между Великобританией и ЕС на прошлой неделе не принес результатов.

Неурегулированными остаются еще множество позиций, в том числе предпринимательская деятельность и рыболовное законодательство. Великобритания официально покинула Евросоюз 31 января текущего года и до конца 2020-го все вопросы дальнейшего сотрудничества должны быть решены.

Понятно, что британский премьер, используя нажим, хочет выторговывать для своей страны максимально выгодные условия, а может, даже попытаться их продиктовать. Мировой рынок всегда был ареной торговых войн и споров. Кто может здесь настоять на своем, тот получает немалые преференции и прямые финансовые выгоды на годы вперед.

Пока что Великобритания находится во внутреннем рынке и таможенном союзе ЕС и должна подчиняться всем правовым нормам и вносить деньги в общеевропейский бюджет.

Если же до 31 декабря сторонам все же не удастся договориться и подписать новое соглашение, то все их взаимоотношения в этих сферах деятельности будет регулировать Всемирная торговая организация (ВТО), которая предусматривает введение различных таможенных барьеров. А это вряд ли пойдет на пользу и Евросоюзу, и Великобритании.