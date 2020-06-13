Как мы не раз сообщали, в мире продолжается гонка за первенство в создании вакцины от COVID-19. В субботу, 13 июня, в Германии было подписано соглашение между Германией, Францией, Италией и Нидерландами о 300 миллионах доз вакцины от коронавируса.

В информации для общественности также говорится, что завершение работ по созданию вакцины может произойти еще до конца этого года. Партнером по соглашению является крупнейший фармацевтический концерн AstraZeneka. Так пишет в своей публикации dw.com.

По заявлению министерства, результатами разработок могут воспользоваться все страны-члены Евросоюза, которые захотят участвовать в программе. Тогда количество доз вакцины могли бы быть распределены в зависимости от числа населения конкретной страны.

Министр здоровья Йенс Шпан заявил: «Много стран в мире уже обеспечило себе доступ до вакцины, но не Европа». И добавил: «Быстрое и скоординированное действие группы государств-членов в этом кризисе создаст добавочную ценность для всех граждан ЕС. Вместе с Европейской комиссией мы хотим в будущем стать еще более быстрыми и эффективными в переговорах».

По информации ведомства охраны здоровья Германии, четыре государства создали союз и находятся в процессе переговоров с несколькими фармацевтическими фирмами, которые проводят многообещающие исследования по созданию вакцины против коронавируса.

Для того чтобы вакцина после возможного подтверждения ее эффективности была доступна еще в этом или в будущем году в больших количествах, уже сейчас соглашением должны быть обеспечены соответствующие мощности.

Во время видеоконференции министров здравоохранения Евросоюза было согласовано соединение действий «союза четырех» с действиями Европейской комиссии, предпринимаемыми в этом направлении.

Создание вакцины против коронавируса — не только медицинское достижение, на которое надеются миллионы людей во всем мире, но и стратегический инструмент, который может быть использован и в бизнесе, и в политике. Правда, об этом те, кому выгодно, предпочитают не говорить вслух.