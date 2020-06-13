В Грузии после пандемии коронавируса открыли внутренний туризм

Внутренний туризм официально возобновился в Грузии после пандемии коронавируса, заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили на брифинге, передает РИА Новости.

Грузия начала снятие разных видов ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса, с конца апреля. Некоторые из ограничений были сняты преждевременно, исходя из благоприятной эпидемиологической ситуации в стране. В начале мая премьер Георгий Гахария заявил, что с 15 июня страна откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов.

"Сегодня очень важный день - внутренний туризм открылся официально. Государство интенсивно работало с секторными специалистами над тем, чтобы меры безопасности для открытия внутреннего туризма были максимально учтены", - заявила она.

Мезвришвили пояснила, что в масштабах всей страны открылись те гостиницы, которые отправили запрос в Минздрав и прошли соответствующую инспекцию.

Вместе с этим с 15 июня в Грузии заработало железнодорожное сообщение и официально вступил в силу закон об обязательном ношении медицинских масок в закрытых помещениях и транспорте.