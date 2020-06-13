Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 13:59

Название крупнейшей латиноамериканской страны - Бразилии уже несколько недель не сходит со страниц мировой печати. В то время как многие государства начали постепенно возвращаться к нормальной жизни, в Бразилии ситуация ухудшается день ото дня. Она уже давно опередила Великобританию по числу зараженных и устойчиво заняла второе место после США с 867 тысячами подтвержденных случаев коронавируса и 42 тысячами смертей, при том что рост последних – самый высокий в мире.

Приход пандемии не был неожиданным - о ней предупреждали и эксперты-эпидемиологи, и журналисты, и политические деятели. И одной из главных причин, почему она приняла такие масштабы в Бразилии, - поведение президента Жаира Болсонару. Сначала он открыто презирал все прогнозы врачей, называя коронавирус «легким гриппом». Потом ввязался в борьбу с губернаторами, которые, используя полномочия, стали «закрывать» свои штаты от смертельной болезни. Когда пандемия начала принимать угрожающие размеры, Болсонару запретил публиковать статистические данные о зараженных и умерших. Правда, этот запрет сохранялся недолго - по решению Верховного суда страны он был отменен. Бразильское общество было крайне возмущено, когда президент заявил на одной из пресс-конференций: «Мне жаль, что умерло так много людей, но такова уж их судьба». Но сам Болсонару не доверяет Всевышнему и предпочитает сам строить собственную судьбу. Пандемии он не боится и, в точности копируя своего идола - президента США Дональда Трампа, потребляет гидроксихлорохин, лекарство против малярии, которое медики считают совершенно бесполезным в борьбе с коронавирусом. И точно так же, как Трамп, он решительно увольняет в своей команде всех, кто недостаточно лоялен ему или осмеливается противоречить. Нынешний министр здравоохранения уже третий у него по счету с момента наступления пандемии, при том, что он не имеет ни медицинского образования, ни достаточного опыта.

«Коронавирус приобрел политическое измерение в Бразилии – нечто знакомое американцам, не правда ли?» - пишет Washington Post. Однако в Бразилии это политическое противостояние между противниками и сторонниками президента принимает еще более опасный, чем в Америке, тренд. Болсонару, который неоднократно восхищался правящими в стране в прошлом военными диктатурами, надеется, что военные примут его сторону, если ситуация для него начнет складываться неблагоприятно. И дело тут не в пандемии. Против Болсонару выдвинуто обвинение в том, что он в нарушение закона уволил главу федеральной полиции, когда тот начал расследовать нелегальную деятельность детей президента. Те в 2018 году развернули обширную кампанию по диффамации и клевете на своих политических противников, что помогло Болсонару добиться избрания. У него одна дочь и четверо сыновей. Двое из них также обвиняются в коррупции. Их отец поклялся, что полиция не осмелится провести обыск в принадлежащих им домах, но именно к этому дело идет. Бразильцы опасаются, что в таком случае президент может осуществить некое подобие селф-путча, при котором он получит чрезвычайные полномочия, а армейские чины займут его сторону. Сами дети президента полагают, что такой поворот неизбежен. «Вопрос не в том, произойдет ли он (военный переворот), вопрос в том, когда это случится», - говорит Эдуарду Болсонару. Не все известные бразильцы верят в неизбежность военного путча. Бывший президент Бразилии Эдуарду Энрике Кардозо, который во время правления военных диктатур был выслан из страны, полагает, что достаточно кампании по устрашению, которую развернул Болсонару. «Как умирают демократии? - говорит 88-летний политик. - Для этого вовсе не нужно военного путча. Достаточно просто облачить лидера широчайшими полномочиями». Для этого Болсонару может использовать ту самую пандемию, опасность которой он отрицал и отрицает. Чрезвычайное положение и предоставление ему безграничных полномочий при повышении роли военных в управлении страной помогут ему упрочить его положение и обезоружат его врагов.