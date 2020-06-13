Истребитель ВВС США разбился у берегов Британии

Истребитель американских ВВС разбился в Северном море у берегов Британии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на береговую охрану.

Сообщается, что крушение самолета F-15C Eagle произошло у мыса Фламборо-Хед в восточной части Йоркшира. Истребитель был приписан к военной базе в графстве Суффолк.

Газета Sun сообщает, что инцидент произошел во время тренировочного полета. На борту самолета находился только один пилот. Развернута спасательная операция.