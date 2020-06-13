Посольство взяло под контроль убийство студента из Азербайджана

Посольство Азербайджана в России в связи с убийством 13 июня гражданина Азербайджана Тимура Валерьевича Гаврилова в российском городе Волгоград, где он получал образование, направило официальное письмо в Главное управление Следственного комитета России по Волгоградской области. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на посольство.

Согласно информации, 14 июня был налажен контакт с проживающей в Гяндже матерью покойного и следователями Главного управления Следственного комитета России по Волгоградской области. В связи с инцидентом заведено уголовное дело, вопрос находится под серьезным контролем посольства.