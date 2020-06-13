Россияне вновь ринулись забирать вклады из банков

Центробанк РФ зафиксировал новый отток вкладов из российских банков в мае, когда в регионах начали снимать ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Как следует из данных регулятора, за месяц средства физлиц на депозитах сократились на 0,1%, или примерно на 31,5 млрд рублей, — на 1 мая объем средств, привлеченных от населения во вклады, составлял 31,48 трлн рублей, сообщает РБК.

Впрочем, указывает Банк России, отток средств граждан в мае был «характерен для этого месяца». «Больше траты из-за праздников, а доходы ниже из-за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате», — объяснили в пресс-службе регулятора.

Напомним, в апреле клиенты российских банков продолжили снимать средства с депозитов, забрав $1,1 млрд. Так, на 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он сократился на 1,2%.