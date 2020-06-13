Поражения Хафтара ударили по казне ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут урезать объем бюджета на поддержку военных операций за рубежом. Об этом сообщили источники турецкого агентства Anadolu. Они пояснили, что по казне Абу-Даби ударили поражения так называемой ливийской национальной армии Халифы Хафтара, пандемия коронавируса и снижение цен на энергоносители.

Говоря о первой причине, собеседники агентства напомнили, что 14-месячное триумфальное наступление Хафтара на Триполи было провалено, а его противник — правительство национального согласия (ПНС) — вернул контроль над всеми территориями на западе Ливии.

«Потеря контроля над частью страны пошатнет имидж Хафтара в глазах основных спонсоров — ОАЭ и Египта», — говорится в статье.

В связи с этим ОАЭ уже в текущем году значительно урежут помощь союзникам, считают аналитики. По их мнению, в этом случае можно будет говорить о провале «ливийской кампании» Эмиратов.

Anadolu также пишет, что Абу-Даби закупает большое количество военной техники для использования за рубежом. Уточняется, что в 2013 году ОАЭ спонсировали переворот в Египте, а затем вооружали отдельные группировки в Сомали и Афганистане, вмешивались в ситуацию в Йемене и Ливии.