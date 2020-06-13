AZAL о порядке полета в Стамбул

Как сообщалось ранее, 17 и 18 июня AZAL совершит специальные рейсы по направлению Баку - Стамбул - Баку. При вылете на стойке регистрации необходимо будет показать справку о негативном результате на COVID-19. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Отмечается, что расширился список турецких клиник, чья справка о негативном тесте на COVID-19 действительна на рейсах «Азербайджанских Авиалиний» из Стамбула в Баку. Полный список лабораторий доступен по ссылке: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi.

При вылете из Баку действительна справка из лабораторий, аккредитованных со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). В обоих случаях тест должен быть сдан не позднее чем за 48 часов до вылета рейса.

Напомним, в каждом направлении на рейс будут приниматься по 150 пассажиров. Продажа билетов на рейсы Баку - Стамбул - Баку будет открыта на сайте авиакомпании www.azal.az.

На рейс Баку - Стамбул авиабилеты могут приобрести граждане Азербайджана, Турции и других государств, имеющие право въезда в эту страну. На рейс Стамбул - Баку будут допускаться только граждане Азербайджана.