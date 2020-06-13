Коронавирус в США: 19 тысяч новых зараженных и 296 умерших за сутки

Более 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, около 300 человек скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние сутки в США зафиксировали 19 532 случая заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 540.

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 296 человек, накануне сообщалось о 767 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 115 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 561 тысячи человек.