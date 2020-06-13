Премьер Молдовы: страну накрывает вторая волна пандемии

"Хотя официально не заявлено о начале второй волны пандемии коронавируса, мы с обеспокоенностью следим за развитием ситуации. И видим, что она наступает, и у нас, и в европейских странах, и в регионе, в соседних странах, где наблюдается рост количества случаев заражения COVID-19", - сказал Кику, сообщает Интерфакс.

В Молдове начинается вторая волна заражения коронавирусом, заявил премьер-министр страны Ион Кику на брифинге после еженедельного совещания с президентом и премьер-министром.

Он отметил, что на прошлой неделе и в Молдове ежедневно регистрировался рост количества случаев заболевания: "К сожалению, у нас также устанавливали антирекорды в последние несколько дней по количеству регистрации новых случаев заболевания. Мы обсуждали со специалистами-эпидемиологами возможную эволюцию. Вероятнее всего, и на этой неделе у нас будет много новых случаев - вплоть до 500-600 новых случаев заражения в день".

Кику отметил, что мест в больнице осталось очень мало, поэтому в ближайшие дни специалисты подготовят установку дополнительно еще двух тысяч койкомест в больницах и созданных импровизированных центрах размещения больных.

Кроме того, с понедельника в Молдове введены новые ограничения на работу учреждений бюджетной сферы, но отменены все запреты на возобновление деятельности экономических агентов. Как сообщила Интерфаксу пресс-служба молдавского правительства, в связи с ухудшениеим эпидемиологической ситуации в Молдове вновь введен специальный режим работы для государственных учреждений.