«Война с памятниками» в США продолжается: на этот раз снесли «Томаса Джефферсона»

В американском Портленде участники демонстраций, начавшихся в городах США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе, снесли памятник третьему президенту страны Томасу Джефферсону (1801-1809 гг.). Об этом сообщил телеканал CBS.

Монумент был установлен на входе в старшую школу имени Джефферсона на севере города. Протестующие оставили на сброшенном памятнике надпись «рабовладелец», а рядом бросили плакат со словам «темнокожие женщины вдохновляют меня».

По данным телекомпании, это уже третий поврежденный памятник в штате за минувшие выходные: в субботу были снесены две скульптуры в честь первых прибывших из Англии поселенцев, установленные на территории кампуса университета Орегона.

Томас Джефферсон - один из Отцов-основателей США. В 1776 году стал главным автором Декларации независимости, а также принимал посильное участие в подготовке Билля о правах. Впоследствии Джефферсон также был первым госсекретарем США (в 1790-1793 годах) и вторым вице-президентом страны (в 1797-1801 годах).