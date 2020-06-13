Коронавирус в Иране: тысячи зараженных, десятки умерших

В Иране за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 2 249 человек. Об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования ИРИ Сима Садат Лари.

По ее словам, общее число лиц, у которых был выявлен коронавирус, достигло 189 876, из них состояние 2 765 оценивается как тяжелое.

Сима Садат Лари добавила, что за последние сутки в Иране от коронавируса скончались 113 человек. Тем самым общее число скончавшихся составило 8 950.

Представитель министерства подчеркнула, что за прошедшее время вылечились и были выписаны домой 150 590 человек. Она отметила, что хуже всего ситуация по коронавирусу в провинциях Хузестан, Западный Азербайджан, Ормозган, Курдистан, Систан и Белуджистан

Для выявления больных коронавирусом в Иране проведены свыше 1,26 миллиона тестов.