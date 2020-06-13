Мать Илона Маска рассказала о воспитании гения

Мать миллиардера и изобретателя Илона Маска 72-летняя супермодель Мэй Маск рассказала, что позволяла детям делать все самостоятельно и идти своим путем. Таким образом она ответила на вопрос о воспитании гения в интервью Forbes.

По ее словам, она старалась научить детей в первую очередь независимости. «И я не контролировала детей, не проверяла их домашнюю работу, не следила, чтобы они с утра взяли с собой спортивную одежду», — поделилась Маск.

Супермодель рассказала, что полностью воспитывала сына до десятилетнего возраста, затем Илон Маск переехал к отцу. «Моя бывшая свекровь заставила Илона чувствовать себя виноватым за то, что я воспитываю троих детей, а его отец — никого», — объяснила она. Мэй Маск отметила, что отец мог обеспечить Илона, погруженного тогда в программирование, компьютером, она же не могла себе это позволить.

«Я переживала, что им было бы лучше в моем счастливом доме, но они отвечали, что отца почти не бывает дома, так что все было в порядке», — добавила Маск.

У Илона Маска есть брат Кимбал, владеющий сетью ресторанов, и сестра Тоска — голливудский режиссер и продюсер.