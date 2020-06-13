Армения выдала документ: «Шуша – это Азербайджан»

На этот раз в Армении обвиняют сотрудников Норкской инфекционной больницы в Ереване, являющейся главным в стране центром для приема и диагностики больных коронавирусом. Для изоляции гражданина Армении, прибывшего из России, в больнице приняли решение направить его в оккупированный Карабах , а именно в больницу в Шуше. В документе, выданном гражданину, указано, что он направляется в… Азербайджан, город Шуша.

В Армении разгорелся второй за последние дни скандал, связанный с документацией, в которой Карабах указывается территорией Азербайджана.

Информацию об этом в соцсетях распространила партия «Сасна Црер». Публикация вызвала в Армении волну негодования в адрес сотрудников больницы, допустивших «ошибку», Министерства здравоохранения и в целом правительства Армении.

В Минздраве Армении случившееся объяснили тем, что месторасположение заполняется не вручную, а определяется автоматически при помощи электронных карт Яндекс и Google.

Напомним, что на днях армянские СМИ распространили фотографию паспорта гражданки Армении Марины Беловой, проживающей в Нагорном Карабахе. Женщина родилась в августе 1975 года в Мартунинском районе (ныне Ходжавенд), и в документе, выданном в декабре 2019 года, в графе «Место рождения» армянские власти указали Азербайджан.

Это вызвало возмущение в армянском сегменте интернета, поскольку является официальным признанием со стороны Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.

Как известно, армянские власти не могут выдавать международные паспорта жителям Нагорного Карабаха, где место рождения указывалось бы иначе, чем Азербайджан. Все международные структуры, весь мир считают Нагорный Карабах азербайджанской территорией. К тому же сама Армения не признает сепаратистское образование, созданное на исконно азербайджанских землях.