Турция о переносе переговоров с Россией

У России и Турции нет принципиальных разногласий по вопросу мирного урегулирования в Ливии. Визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Стамбул перенесли по другой причине, рассказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью изданию TRT Haber.

«Просто для установления продолжительного перемирия в Ливии нужно больше обсудить его детали, с участием ливийской стороны в том числе, для проработки дальнейших шагов. Мы поговорили по телефону с Лавровым и решили перенести встречу», — отметил он.

Чавушоглу добавил, что предыдущие встречи по ливийскому урегулированию не привели к миру, поэтому теперь нужно «детально проработать вопрос».

В конце прошлой недели сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике.