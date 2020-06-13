Эльман Пашаев: «Ефремов напился перед ДТП из-за смерти близкого друга»
Журналисты выяснили новые подробности «пьяного» ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Адвокат артиста Эльман Пашаев рассказал, как себя сейчас чувствует Ефремов, а также об истории создания его видеообращения. По словам защитника, идея записать видео принадлежит ему.
Юрист добавил, что публичное раскаяние Ефремова было согласовано им со следователем. Пашаев отметил, что в настоящее время Ефремов «очень сильно переживает и думает, как помочь семье погибшего».
Защитник Ефремова также раскрыл «МК» обстоятельства, которые происходили до ДТП. Как оказалось, артист напился из-за смерти близкого друга. Пашаев добавил, что мужчина умер в тот же день, когда случилось ДТП.
ДТП произошло вечером 8 июня у дома № 3 на Смоленской площади. Актер на своем автомобиле на встречке врезался в фургон службы доставки. Водитель фургона на следующий день умер в медицинском учреждении.