Эльман Пашаев: «Ефремов напился перед ДТП из-за смерти близкого друга»

Адвокат артиста Эльман Пашаев рассказал, как себя сейчас чувствует Ефремов, а также об истории создания его видеообращения. По словам защитника, идея записать видео принадлежит ему.

Юрист добавил, что публичное раскаяние Ефремова было согласовано им со следователем. Пашаев отметил, что в настоящее время Ефремов «очень сильно переживает и думает, как помочь семье погибшего».

Защитник Ефремова также раскрыл «МК» обстоятельства, которые происходили до ДТП. Как оказалось, артист напился из-за смерти близкого друга. Пашаев добавил, что мужчина умер в тот же день, когда случилось ДТП.

ДТП произошло вечером 8 июня у дома № 3 на Смоленской площади. Актер на своем автомобиле на встречке врезался в фургон службы доставки. Водитель фургона на следующий день умер в медицинском учреждении.