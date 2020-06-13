В Баку у нарушителя карантина нашли наркотики и украденные вещи

В Баку у нарушителя карантинного режима были обнаружены наркотики, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, 14 июня сотрудники 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП задержали Дж.Ибрагимова, управлявшего автомобилем марки Daewoo и тем самым нарушившего правила карантинного режима. В ходе досмотра у него был обнаружен и изъят метамфетамин.

Помимо этого, сотрудники полиции нашли в багажнике автомобиля нарушителя и изъяли 2 аппарата «комби», водонагреватель, 3 магнитофона, монитор, 4 мобильных телефона, кухонный нож, которые были украдены из домов и автомобилей на территории Ясамальского района.