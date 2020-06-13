Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, речь идет о семи компаниях с долгосрочными контрактами по формуле «бери или плати». В прошлом году они выбрали только 15 процентов от согласованных объемов, и потому не имеют средств, чтобы заплатить.

В настоящее время должники ведут консультации с российским экспортным монополистом, но не исключено, что переговоры придется перевести на государственный уровень.

За 2019 год поставки «Газпрома» в Турцию рухнули на 35 процентов в годовом выражении, до 15,51 миллиарда кубометров.