Неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, есть пострадавший. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах российской столицы.

"Неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, пострадал один человек. На место происшествия следуют сотрудники Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стрельба началась в тот момент, когда сотрудники ДПС остановили машину для проверки. "По предварительным данным, стрелявший - водитель этого автомобиля", - отметил источник.

Как сообщил другой источник, ранены три человека, включая двоих полицейских. "В результате стрельбы ранены три человека, из них двое - сотрудники полиции. Один из полицейских получил тяжелое ранение", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, мужчина, устроивший стрельбу, получил ранение и был задержан.