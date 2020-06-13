Украина пообещала вступить в НАТО

НАТО ожидает от Украины принятия пяти законов после присоединения к программе расширенных возможностей. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию «Европейская правда».

По ее словам, к ним относятся законы о парламентском контроле безопасности и обороны, о Службе безопасности Украины, о разведке, о государственной тайне, а также об оборонных закупках. Еще одно условие, выдвинутое альянсом — проведение аудита эффективности выполнения Годовой национальной программы под эгидой комиссии «Украина — НАТО».

Стефанишина пообещала, что после получения нового статуса Украина будет стремиться и обязательно вступит в НАТО.

«Украина сделала все от себя зависящее, чтобы четко задекларировать не только готовность присоединения к программе расширенных возможностей, но и готовность использования дополнительных инструментов», — подчеркнула политик.