Китайского миллиардера взяли в заложники в собственном доме

В Китае основатель крупнейшей в мире компании-производителя бытовой техники Midea Group, миллиардер Хе С е янцзянь был взять в заложники злоумышленниками в собственном доме, передает Reuters. Полиции удалось его освободить.

Накануне вечером полиция получила звонок о том, что злоумышленники ворвались в дом в Фошане, недалеко от Гонконга. Пять подозреваемых были арестованы к утру понедельника.

В полицейском заявлении личность жертвы указана только по фамилии Хэ, но журнал деловых новостей Caixin, газета Beijing News и другие китайские СМИ сообщили, что это был Хе Сянцзянь, 78-летний основатель компании Midea.

В заявлении полиции говорится, что преступление произошло в деревне Джунлан Лайф, которая является районом вилл, построенных Midea.

По данным Hurun Report, миллиардер является четвертым самым богатым человеком в Китае, его собственный капитал составляет 180 миллиардов юаней (25 миллиардов долларов США).