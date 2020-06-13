В Пакистане арестовали индийских дипломатов

Полиция Исламабада арестовала двух индийских дипломатов из состава Верховной комиссии Индии (дипмиссии) в Пакистане при попытке скрыться с места ДТП, сообщает пакистанский телеканал Geo TV.

Как сообщает телеканал со ссылкой на очевидцев, ехавший с превышением скорости автомобиль BMW попытался скрыться после того, как около 8 утра сбил пешехода.

Отмечается, что в результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Машина была заблокирована толпой собравшихся, которые передали находившихся в ней двух человек в руки полиции.