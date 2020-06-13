Генпрокурор Армении представил ходатайство об аресте лидера оппозиции Царукяна

Национальное собрание Армении получило ходатайство Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного преследования в отношении лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и лишении его свободы. Об этом в своем Facebook сообщил советник спикера парламента Давид Карапетян.

Служба национальной безопасности 14 июня распространила сообщения о трех уголовных делах, в которых фигурирует лидер партии "Процветающая Армения". В одном отмечалось, что в результате незаконной деятельности компаний Царукяна в сфере игорного бизнеса государственный бюджет не получил порядка 60 миллионов долларов. Второй "кейс" был связан с предполагаемыми случаями раздачи взяток со стороны ППА во время парламентских выборов 2017 года.

Сам Царукян расценивает действия властей как политическое преследование. В воскресенье единомышленники Царукяна провели акцию протеста из-за обысков в особняке и допроса лидера ППА. Полиция в течение дня доставила в отделения свыше 250 человек.