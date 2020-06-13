Алхас Исмаилов, отдел социума 18:49

В последнее время в разные организации, в первую очередь, конечно, Союз потребителей Азербайджана граждане все чаще жалуются на отвратительное качество традиционного для нашей страны сахара в литых головках, так называемого «келле гянд». Оказывается, его предпочитают не так уж мало азербайджанцев и используют именно как сахар, сладость, а не только в качестве обрядового атрибута свадебного действа. Поступили такие жалобы и в редакцию haqqin.az. Люди рассказывают, что сахар-келле, как, впрочем, и кусковой твердый рафинад, технология производства которого практически такая же, как у «келле», имеет странный привкус и запах и даже порой вызывает тошноту после его употребления. Причем покупали эту сладкую продукцию не у каких-то там одиночек-кустарей древнего промысла, а в обычных маркетах. То есть, по идее, этот сахар, как любой пищевой продукт, должен был пройти контроль по всем параметрам.

Председатель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов подтвердил, что жалоб на качество сахара местного производства приходит немало и организация уже предприняла несколько проверок. Анализ продукта показал, что в составе «келле» и кускового рафинада много не просто посторонних, а крайне вредных для организма человека химических примесей. То, что граждане всполошились не зря, подтвердили и лабораторные исследования Агентства продовольственной безопасности страны. Как выяснилось, некоторые предприятия при изготовлении «келле гянд» для ускорения технологического процесса в качестве отбеливателя применяют химические вещества, которые используются с такой целью только в текстильном и бумажно-целлюлозном производстве. В состав этих отбеливателей, в том числе, входят такие опасные для здоровья человека химикаты, как дитионит натрия и тетродеканол. Использование подобных соединений в пищевой промышленности запрещено. Чтобы разобраться, что происходит с одним из наиболее употребляемых продуктов питания, haqqin.az обратилcя в пресс-службу самого крупного производителя сахара в стране Azеrsun Holdinq. Руководитель отдела по связям с общественностью холдинга Рза Мамедов также признал, что на рынке действительно стала появляться сахарная продукция, в частности «келле гянд», которая может нанести вред людям. «Сразу скажу, что наше производство к «вредному сахару» отношения не имеет. Но вот некоторые более мелкие предприниматели с целью получения большей прибыли при минимальных затратах осуществляют отбеливание сахара без применения необходимого оборудования, используя только химические вещества. Azеrsun Holding производит сахар марок «Final», «Azərşəkər», «Evim», которые пользуются устойчивым спросом у населения. Смею вас уверить, что наша сахарная продукция качественная и абсолютно безвредная. Все эти марки изготавливают на заводе, функционирующем в составе Азербайджанского сахарного производственного объединения. Отбеливание нашей продукции осуществляется только естественным путем. С этой целью используется автоматизированная центрифуга. Вкратце технологический процесс таков: конусообразная форма (келле) заполняется сахарной полужидкой массой и далее погружается в центрифугу. Сахар проходит первичную сушку, при которой происходит отделение из его состава межкристальной жидкости - сахарного сиропа. При этом сахар затвердевает и из него удаляется 90 процентов жидкости. Далее он отправляется в сушильный тоннель для полной сушки и отвердевания, а оттуда на колку и расфасовку в заключительной стадии. Весь процесс протекает в автоматизированном порядке, без использования ручного труда. На небольших же производствах такого оборудования, как правило, нет.