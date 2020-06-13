Премьер Киргизии подал в отставку

Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку в связи со скандалом о продаже радиочастот, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина республики.

В середине мая в парламенте республики разгорелся скандал из-за незаконной продажей радиочастот. По версии депутатов, 200 мегагерц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов Киргизии незаконно, в результате чего государству был нанесен многомиллионный ущерб.

По возбужденному уголовному делу были задержаны бывший директор госагентства связи Наталья Черногубова и несколько сотрудников спецслужб. На заседании парламента 20 мая депутат Жанар Акаев предположил, что премьер может быть причастен к этому делу.