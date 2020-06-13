Гражданка Азербайджана, уроженка Баку Саада Сулейман получила высокую награду от властей Объединенных Арабских Эмиратов за “самоотверженность в лечении инфицированных коронавирусом пациентов”, пишут арабские СМИ.

Отмечается, что благодарственное письмо и почетную премию ей вручил наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного командующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммед бен Заед Аль Нахайян.

Саада Сулейман работает руководителем аппарата Министерства здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов. В письме подчеркивается, что заслуги врача в спасении жизни людей останутся в истории и никогда не будут забыты.

Стоит отметить, что по данным Министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ число зараженных коронавирусом на территории страны достигло 42 294, при этом 27 462 пациента полностью выздоровели, 289 скончались от осложнений заболевания.