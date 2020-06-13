Журналист Сеймур Кязимов выступил с открытым письмом к главе TƏBİB Рамину Байрамлы, в котором подверг критике ситуацию в системе здравоохранения страны и небрежное отношение к своим обязанностям врачей. Именно поэтому, уверен журналист, его отец умер, так и не дождавшись медицинской помощи.

«Очередной жертвой азербайджанского здравоохранения стал мой отец. Человеку, у которого на протяжении 10 дней была высокая температура, так и не была оказана нормальная медицинская помощь. Но обо всем по порядку.

На Станцию скорой помощи Хырдалана мы позвонили, как только обнаружили, что температура повышается. На другом конце провода, услышав слово «температура», сразу же отказались приезжать, посоветовав обратиться на "горячую линию" TƏBİB.

До «горячей линии» пришлось дозваниваться долго. Трубку не брали, хотя мы звонили с разных телефонов. А ответив, наконец, первым делом поинтересовались, делал ли больной тест на коронавирус. Услышав отрицательный ответ, пообещали сообщить об этом в Центр, чтобы оттуда приехали и взяли анализы. Но проходили часы и дни, отцу становилось все хуже и хуже, а за анализами так никто и не появлялся.

Когда температура стала стабильно держаться выше 38, снова позвонили, но уже в другой Центр. Там тоже настаивали на обязательном предварительном тестировании. Делать нечего – на свой страх и риск купили жаропонижающие препараты и дали их отцу. А спустя несколько часов вдруг появился врач, посмотрел с умным видом на больного и вколол ему анальгин с димедролом. Однако температура осталась прежней, и отец, превозмогая себя, вынужден был сам, с нашей помощью, конечно, отправиться на рентген, который выявил у него двустороннюю пневмонию.

Температура никак не спадала, и по вызовам с разницей в несколько часов приезжали два врача, оба сделали уколы анальгина с димедролом. У отца был диабет, но уровень сахара в его крови благодаря препаратам всегда был в норме. За исключением дня его смерти…

За четыре дня до кончины наконец-то сделали тест на коронавирус. Прибывшие врачи видели, в каком тяжелом состоянии находился пожилой мужчина, но ничего не предприняли и быстро ушли. В последние четыре дня температура поднялась выше 39, а уровень сахара дошел до 360. Безуспешно звонили в скорую – ответ один: без теста ковид госпитализировать нельзя. Пытались объяснить, что человек уже при смерти, на тесты времени нет, тогда нам предложили обеспечить врачей костюмами спецзащиты.

Дозвонились на бакинскую скорую, но там тоже потребовали результаты тестов на коронавирус. И опять все повторяется, объясняем, что человек умирает, ему нужна помощь. Спустя время нам звонит врач и говорит, что больного все равно не смогут госпитализировать, так что, мол, и ему вряд ли стоит приезжать… Тем не менее приехал. Везти в больницу отказался, но сделал укол… анальгина с димедролом. Пообещав заглянуть через пару часов, ушел. Но больше не появился.

Вскоре состояние отца стало критическим, и я решил на своей машине отвезти его в больницу «Семашко». Там его сразу же поместили в реанимацию, но спустя несколько часов предложили забрать... Мол – никаких надежд на спасение. Я стал возражать, что не могу никуда его отвезти в таком тяжелом состоянии и без результатов теста. А через несколько часов из «Семашко» позвонили, сообщив, что отец умер.

Спустя два дня после смерти на его телефон пришло сообщение об отрицательном результате теста».

В связи со всем изложенным журналист задает руководству TƏBİB следующие вопросы:

- В Азербайджане уже нет других больных, кроме как зараженных коронавирусом?

- Является ли температура признаком лишь COVID-19?

- Имеют ли сегодня право лечиться в больницах больные, если у них не коронавирус?

- Медики утверждают, что не хватает мест. Был ли виноват мой отец, в том, что в больницах нет мест? Кто дал разрешение на свободный и бесконтрольный выход граждан на улицы, если в больницах нет мест?

- Почему так долго надо ждать результатов тестов на коронавирус и оставлять людей без медицинской помощи?

- Разговаривая с родственниками других умерших у морга «Семашко», выяснил, что многие потеряли близких из-за пневмонии. Пневмония является одним из основных симптомов коронавируса, но почему-то никто не посчитал эти случаи ковидом. Сейчас лето, откуда в стране столько больных обычной пневмонией?