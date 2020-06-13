Элитную недвижимость Гульнары Каримовой продали, а деньги вернули Узбекистану

Узбекистану удалось получить 10 млн долларов из активов Гульнары Каримовой во Франции. Об этом в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщила руководитель пресс-службы Министерства юстиции Узбекистана Севара Уринбаева.

Как сообщает узбекское издание Kun.uz, деньги поступили от продажи жилого комплекса Triplex в Париже. Дом был продан согласно решению парижского городского суда от 29 июня 2019 года.

Севара Уринбаева также сообщила, что Генпрокуратура и Министерство юстиции Узбекистана при участии профильных ведомств работают совместно с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, Российской Федерации и других стран по «возврату преступно нажитых активов Каримовой на сумму более 1,3 млрд долларов».

«Эти средства переведены в государственный бюджет Республики Узбекистан и будут использованы в общем порядке. Средства, возвращенные из Франции, будут направлены на социальные проекты. Мы планируем публиковать более обширную информацию об этих расходах», - приводит издание слова Уринбаевой.