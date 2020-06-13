В объявившей о победе над коронавирусом Черногории новый случай COVID-19

В Черногории впервые с 6 мая выявлен случай заражения коронавирусом. В Институте общественного здравоохранения рассказали, что заболевший недавно вернулся из Боснии и Герцеговины, где, вероятно, и заразился.

Сообщается, что сразу после приезда он находился в самоизоляции и имел минимальное количество контактов. Сейчас он находится на карантине, проводится эпидемиологическое расследование, передает Reuters.

25 мая президент Черногория Мило Джуканович объявил о том, что Черногория успешно победила коронавирус и в стране не осталось выявленных зараженных. Всего за время эпидемии в Черногории было выявлено 325 случаев COVID-19, скончались 9 человек.