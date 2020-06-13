«Режим военного времени» в Пекине из-за возвращения коронавируса

Пекин ввел «режим военного времени» во всех жилых микрорайонах города из-за вспышки коронавируса. По данным на 15 июня, в столице Китая зарегистрировано 79 случаев заражения COVID-19 после вспышки заболевания на оптовом рынке Синьфади.

«Все пропускные пункты города осуществляют круглосуточный контроль, восстановлена процедура измерения температуры тела, усилены меры дезинфекции в общественных местах, временно приостановлено проведение культурных и спортивных мероприятий», — цитирует ТАСС сообщение местных властей.

Около 200 тыс. человек, посещавших рынок после 30 мая, проверят на коронавирус. Власти уверены, что смогут держать ситуацию под контролем.

Как сообщает газета «Жэньминь жибао», по предварительным данным, вирус, обнаруженный на рынке, был завезен из Европы. Однако каким образом произошло заражение — через морские или мясные продукты или через отдельных людей, посетивших рынок, пока не установлено.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована на оптовом рынке Синьфади, крупнейшем в Пекине. 13 июня его временно закрыли. После выявления вируса в районе рынка был введен режим ЧП, приостановлена работа других оптовых рынков Пекина, отменены занятия в школах и спортивные соревнования.