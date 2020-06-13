В Азербайджане выявлено 367 новых случаев заражения коронавирусом, 156 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В Оперативном штабе также сообщили о смерти трех пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 10 324 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 5 739 человек вылечились, 122 – скончались, 4 463 – продолжают лечение в больницах особого режима.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 386 898 тестов.