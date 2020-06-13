ВОЗ о новой вспышке коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у китайских властей отчет о вспышке коронавирусной инфекции на крупнейшем пекинском рынке Синьфади, чтобы выяснить происхождение возбудителя, заявила представитель организации Мелита Вуйнович.

Она не исключила, что изначальным переносчиком вируса там мог быть человек. "Ждем результатов от китайских ученых, которые поделятся данными о происхождении вируса", - сообщила представитель ВОЗ в эфире телеканала "Россия-24".

"Сейчас мы видим новую вспышку в Китае, идет очень тесное сотрудничество между китайскими властями и Всемирной организацией здравоохранения", — цитирует Вуйнович ТАСС. Представитель ВОЗ допустила, что источником пекинской вспышки может оказаться человек.

Необходимо выяснить, был ли вирус завезен извне или же "уже находился в обществе", пояснила Вуйнович, заверив, что результатами, как только они будут готовы, сразу же поделятся со всеми странами через круглосуточную систему международных медико-санитарных правил.

По данным на понедельник, в медицинских учреждениях Пекина находятся порядка 80 инфицированных. За все время пандемии в городе было зарегистрировано 673 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли. Власти китайской столицы признали риск распространения коронавируса в городе высоким.