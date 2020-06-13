«Лечивший» COVID-19 целованием рук «святой» умер от коронавируса

В Индии от коронавируса умер так называемый «святой» Аслам Баба из города Ратлам штата Мадхья-Прадеш, который предлагал лечить COVID-19 при помощи черной магии и целования рук, пишет Gordon со ссылкой на индийское издание The Print.

«Святой» был протестирован на коронавирус, его результат оказался положительным. Спустя несколько дней он умер. После его смерти на карантин были отправлены около 50 контактировавших с ним лиц. По меньшей мере 19 из них оказались заражены.