Германия вложила миллионы в компанию, разрабатывающую вакцину от COVID-19

Правительство Германии инвестировало €300 млн в биотехнологическую корпорацию CureVac, в числе прочего занимающуюся разработкой вакцины против COVID-19. В соответствии с условиями сделки, власти Германии, инвестировавшие в компанию через государственный банк KfW, получат 23% акций компании, сообщает Коммерсант.

В марте CureVac — одна из десятков компаний, работающих над такой вакциной, — оказалась в центре скандала. Тогда стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа обратилась к руководству компании с предложением купить ее с тем, чтобы CureVac производила вакцину исключительно для США. Это вызвало возмущение властей Германии, заявивших о необходимости сотрудничества, а не защиты исключительно своих интересов в условиях пандемии.

После этого в мае, правительство Германии выпустило постановление, разрешающее властям блокировать сделки по приобретению местных фармкомпаний иностранными инвесторами.

«Федеральное правительство Германии приняло решение инвестировать в эту перспективную компанию, потому что оно ожидает, что это ускорит разработку ее программ и предоставит CureVac средства для полного раскрытия потенциала ее технологии. Это также имеет большое значение с точки зрения промышленной политики, так как нам, в Германии и в Европе, нужны эти важные результаты исследований и технологии»,— заявил в связи со сделкой министр экономики Германии Петер Альтмайер.