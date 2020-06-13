Пашинян о ситуации с COVID-19 в Армении: "Умрут те, кто должен умереть"

Ранее в понедельник глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что количество выявленных случаев коронавируса в стране говорит о том, что граждане не воспринимают всерьез призывы соблюдать противоэпидемиологические правила. Он добавил, что возможны два сценария развития событий: "Либо наши граждане будут внимать советам и призывам носить маски, либо умрут те, кто должен умереть, а бессимптомные больные излечатся", передает Sputnik Армения.

Он отметил, что люди своим поведением приговаривают к смерти сотни, если не тысячи граждан.

Комментируя эти слова армянского премьера, министр здравоохранения Торосян заявил, что "премьер-министр... в худшей форме истолковал следующее: мы победим эту угрозу либо дисциплиной и соблюдением правил, либо когда все граждане, которые должны умереть, умрут, а остальные будут жить. Мы всей нацией должны не допустить этого второго сценария. Если мы допустим этот сценарий, умрут также те, кто мог бы выжить, но из-за отсутствия медицинской помощи не спас", - пишет Новости-Армения.

Армянский министр также признал тот факт, что поликлиническая система страны перегружена и не так хорошо работает. Он отметил, что сейчас на нее возложены задачи, которые оказались неожиданными для системы, и министерство делает все, чтобы по возможности улучшить положение поликлиник.

По положению на утро 15 июня в Армении зафиксировано 17 064 подтвержденных случая коронавируса. От COVID-19 скончались 285 человек, 6 276 пациентов выздоровели.