Во Франции осквернили памятник Шарлю де Голлю фото
На севере Франции злоумышленники осквернили памятник лидеру французского движения Сопротивления и первому президенту Пятой республики Шарлю де Голлю. Об этом сообщил президент региона О-де-Франс Ксавье Бертран в своем Twitter.
Quelques jours avant les commémorations de l’appel du #18juin, à l’heure où nous devons nous souvenir que le Général #DeGaulle a fait vivre la flamme de la résistance, la vandalisation de cette statue à Hautmont est scandaleuse. Cela appelle des sanctions fortes ! pic.twitter.com/jdtaMNU48b— Xavier Bertrand (@xavierbertrand) June 15, 2020
"За несколько дней до призыва 18 июня (речь де Голля 18 июня 1940 года), когда мы должны помнить, что генерал де Голль зажег пламя Сопротивления, осквернение этого памятника в Отмоне возмутительно", - написал Бертран. "Это требует серьезного наказания", - добавил он, передает ТАСС.
На опубликованных фотографиях видно, что бюст де Голля облит желтой краской, а на обратной стороне постамента красными буквами написано "сторонник рабства".