На севере Франции злоумышленники осквернили памятник лидеру французского движения Сопротивления и первому президенту Пятой республики Шарлю де Голлю. Об этом сообщил президент региона О-де-Франс Ксавье Бертран в своем Twitter.

"За несколько дней до призыва 18 июня (речь де Голля 18 июня 1940 года), когда мы должны помнить, что генерал де Голль зажег пламя Сопротивления, осквернение этого памятника в Отмоне возмутительно", - написал Бертран. "Это требует серьезного наказания", - добавил он, передает ТАСС.

На опубликованных фотографиях видно, что бюст де Голля облит желтой краской, а на обратной стороне постамента красными буквами написано "сторонник рабства".