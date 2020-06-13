А в США могут снести памятник отменившему рабство Аврааму Линкольну

Петицию с инициативой уничтожить мемориал направил городским властям темнокожий житель города Тори Баллок. Ее подписало уже 8 тыс. человек. «Предполагается, что он (монумент) представляет свободу, но вместо этого представляет нас все еще под кем-то еще. Я всегда спрашивал себя: «Если он свободен, почему он все еще на коленях?». Ни один ребенок не должен больше задавать себе этот вопрос. Если вы чувствуете то же самое, подпишите петицию!» - говорится в тексте петиции.

Городские власти пообещали рассмотреть петицию.

Авраам Линкольн является 16-м президентом США, при котором и благодаря которому в стране отменили рабство. Линкольн подписал указ об отмене рабства на территории США в 1862 году, что было подкреплено Прокламацией об освобождении рабов 1863 года. Он также подписал 13-ю поправку к Конституции США, вступившую в силу двумя годами позже и запретившей рабство и подневольную работу.