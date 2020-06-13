Шэн Сию, специально haqqin.az 21:19

В Пекине заблокированы еще десять кварталов. Власти пытаются сдержать распространение новой вспышки коронавируса, связанной с продовольственным рынком «Синьфади», на котором в субботу, 13 июня, было зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Сам рынок был закрыт в субботу, 13 июня, после того, как анализы 45 из 517 человек, посетивших его, дали положительные результаты на коронавирус. Как объяснил управляющий, вирус нашли на доске, которая используется для разделки лосося. В итоге, граждане, проживающие в 11 жилых комплексах, расположенных вокруг рынка, не имеют права покидать дома и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Занятия в открывшихся трех начальных школах и трех детских садах прекращены, а все остальные обязаны отложить возобновление работы. Китай напрягся, узнав о заразившихся на рынке «Синьфади», а сейчас, когда в столице Китая заблокированы еще десять кварталов – вновь начинает беспокоиться. Первыми на новости традиционно отреагировали азиатские рынки: Шанхайская фондовая биржа просела сегодня на 1,02%, Австралийская – на 2,18%. Оно и понятно, все же плотность населения в пекинской агломерации выше, шансов распространения коронавируса, соответственно, тоже, и вообще Пекин – это столица. Власти объявили о новой мобилизации врачей, население в массовом порядке, но – организованно, в масках и с соблюдением дистанции в добровольном порядке идет сдавать тесты. Не остались в стороне также партийные и контрольные органы: Чжоу Юцин, заместитель мэра Юго-Западного района Фэнтай, где расположен оптовый рынок «Синьфади», уже отстранен от должности за невыполнение служебных обязанностей и в настоящее время находится под следствием. Секретарь комитета компартии района Фэнтай Ван Хуа и генеральный директор Синьфади Чжан Юэлинь отделались увольнением.

Специалист Центра по контролю и профилактике заболеваний Пекина Ян Пэн отметил, что в настоящее время все еще продолжаются исследования источника вируса на рынке «Синьфади» в Пекине: «Полногеномное секвенирование показывает, что, по первоначальным данным, вирус имеет импортный характер, завезен из Европы. Однако, каким образом произошло заражение - через морские или мясные продукты, или через отдельных людей, посетивших рынок - пока не установлено». А утром сегодняшнего дня пришло сообщение о том, что еще в одном городе, Баодин в провинции Хэбэй, который расположен в 140 км от Пекина и где проживает более 11 миллионов человек, введено военное положение. Как утверждается на сайте городского правительства – из-за соседства с китайской столицей. «Если у вас повышена температура, если вы чувствуете усталость (...) и другие симптомы, следует обратиться к врачу», - призывают власти горожан. Что интересно – объективных показателей для таких мер нет, так что вполне можно предположить, что происходящее в Баодине – это инициатива местных властей, которые в Китае порой настолько преисполняются энтузиазмом, что в центре только за голову хватаются.

Паники нет и не предвидится. Граждане Китая уже убедились, что власти способны справиться с пандемией коронавируса, а потому уверены, что так будет и в случае «второй волны». Тем более что и у властей, и у китайских медиков накоплен уникальный практический опыт в этом вопросе. Правда, не приходится сомневаться, что возрастет настороженное отношение к иностранцам, но это следует отнести к неизбежным издержкам. Примечательно, что спокойно, вопреки всеобщей антикитайской истерии, восприняли новости из Пекина и авторитетные зарубежные ученые. Так, японский врач-инфекционист Акихиро Сато назвал вторую волну коронавируса «практически неизбежной». Отметив при этом, что число положительных тестов на заболевание во вторую волну может превышать их количество во время первой. С неожиданными, и в чем-то даже сенсационными выводами, выступил итальянский вирусолог, проректор миланского университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле Массимо Клементи. «Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания <...>. Речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с пневмонией», – заявил он.