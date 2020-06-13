Азербайджанский журналист скончался от коронавируса

Известный азербайджанский фотожурналист, заслуженный деятель искусств Фарман Багиров скончался от коронавируса. Об этом со словами соболезнования близким и родным написала на своей странице в Facebook депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, сообщает Trend.

Отмечается, что несколько дней назад 84-летний журналист в связи с ухудшением здоровья был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, Фармана Багирова спасти не удалось.

Фарман Багиров - выпускник факультета журналистики Бакинского государственного университета, впоследствии преподавал в этом вузе. Работал в редакциях газет "Коммунист" и "Азербайджан".