Конечно, всегда найдутся желающие побурчать, но они не из нелюбви, а наоборот, из желания, чтобы было еще лучше и потому любимее. Дональд Трамп на ворчливом лозунге выиграл кампанию 2016 года: Make America Great Again! «Сделаем Америку снова великой!» для кампании 2020 года не подойдет, придется придумать что-то другое.

Американцы – народ, который очень гордится своей страной. Собственно, все народы гордятся своими странами, но далеко не у всех для этого имеется столько оснований, как у граждан самого мощного и богатого государства планеты.

Дело в том, что именно в президентство Дональда Трампа заметно и резко упало количество американцев, которые заявляют, что гордятся своей страной, хотя, если бы обещанное сбылось, все бы вышло иначе. Как показывает свежий опрос Gallup, по-прежнему большинство граждан горды Америкой – 42% чрезвычайно горды, 21% - горды очень. Тут бы и порадоваться, но, оказывается, это самые низкие показатели этого параметра, который Gallup замеряет с 2001 года.

До нападения на башни Всемирного торгового центра и Пентагон 11 сентября 2001 года чрезвычайная гордость американцев находилась на высоком, но в целом умеренном уровне – 55%. После этого произошел взлет патриотизма, и этот показатель держался на уровне 65-70%. С 2005 года он держался на уровне 60% с хвостиком целых десять лет, пока не спикировал в 2015 году до 54%, на, условно говоря, довоенный уровень. И вот за последний год Обамы и за президентство Дональда Трампа цифра скатилась до небывалых 42%.

Традиционно сторонники Республиканской партии склонны к большим патриотическим проявлениям, чем демократы и независимые, и нынешние замеры тоже показали, что чувство чрезвычайной гордости испытывают 67% республиканцев, 41% независимых и 24% демократов, что, в общем, совпадает с уровнем удовлетворенности происходящим в стране различными идеологическими группами. Но что важно, среди республиканцев социологи зафиксировали падение этого показателя на целых 9% за последний год, чего не произошло в прочих группах.

Очевидно, что 2020 год, начавшийся с импичмента президенту и продолжившийся эпидемией коронавируса, резким экономическим спадом и обострением расового противостояния, не сильно укрепляет чувство патриотической гордости американского народа. Трамп явно не справился с обещанным в 2016 году, и ему нужно хорошо подумать, что предложить избирателям, чтобы новое обещание перекрыло неудовольствие от неисполненного предыдущего.

А между тем компьютерная игра ‘Make America Great Again. The Trump Presidency”, построенная по мотивам еще будущего президентства Трампа, вышедшая накануне выборов 2016 года, в которой требовалось совершать стратегические действия, придающие Америке новое величие, сейчас резко подешевела и продается на соответствующих сайтах с большой скидкой, за сущие гроши. Весьма символично.