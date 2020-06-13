Премьер Палестины: “Израиль должен понести наказание” наш обзор
Захват чужих земель под разными предлогами — это всегда агрессия. И кому, как не Азербайджану, хорошо известно такое. Но на планете еще немало территорий и спорных земель, где время от времени происходят новые акты захвата.
Мы сообщали о планах Израиля аннексировать Западный берег реки Иордан, в результате которых он хочет, расширив свой контроль над этими землями, построить новые поселения. Старт процессу должны дать переговоры в кулуарах нового правительства Израиля, которые начнутся 1 июля.
Решимость Беньямина Нетаньяху, против которого в стране продолжаются судебные процессы, пока еще не получила оценки со стороны Соединенных Штатов Америки — главного союзника израильтян. Не случайно, что наблюдатели за процессами на Ближнем Востоке не видят знаков поддержки Иерусалима со стороны Вашингтона.
В январе палестинцы отбросили план урегулирования, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом — согласно этому предложению, большинство построенных еврейских поселений на этих территориях, должны были войти в состав Израиля.
Решение премьер-министра Нетаньяху об аннексии, как и можно было предположить, вызвало резкую реакцию палестинских властей.
Премьер-министр автономии Мохаммед Штаех на пресс-конференции заявил, что действия Израиля сорвут всякие возможности мира с Израилем и взорвут «палестинский, региональный и международный консенсус» в деле разрешения вопроса «двух государств» на Земле обетованной. Так сообщает rzeczpospolita.pl
По мнению премьера Палестины, Израиль должен почувствовать давление со стороны международной общественности. Он также добавил, что европейские государства уже обсуждали тему наложения санкций на еврейское государство, аннулирования некоторых исследовательских программ и признания государства Палестины на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Известно, что большинство государств считает: Израиль незаконно построил свои поселения на оккупированных с 1967 года землях.
Пресс-секретарь Евросоза в Иерусалиме отказался от комментариев по этому вопросу, но напомнил более раннее интервью шефа заграничной политики ЕС Жозепа Борреля, который утверждал, что «аннексия, если будет осуществлена, не останется безнаказанной».
В свою очередь, Палестинская администрация представила в противовес плану Трампа свое видение разрешения проблемы. Этот документ получили США, Россия, Евросоюз и ООН. Однако премьер Штаех не обнародовал деталей своего предложения.
До 1 июля остается не так много времени. Беньямин Нетаньяху, несомненно, будет продавливать свою позицию, хотя внутри Израиля есть силы, выступающие против опасного шага политика, совсем недавно с трудом создавшего правящую коалицию. Итогом такого шага, если решение будет принято, станет новый виток в противостоянии Израиля и Палестины.