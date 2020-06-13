Захват чужих земель под разными предлогами — это всегда агрессия. И кому, как не Азербайджану, хорошо известно такое. Но на планете еще немало территорий и спорных земель, где время от времени происходят новые акты захвата.

Мы сообщали о планах Израиля аннексировать Западный берег реки Иордан, в результате которых он хочет, расширив свой контроль над этими землями, построить новые поселения. Старт процессу должны дать переговоры в кулуарах нового правительства Израиля, которые начнутся 1 июля.

Решимость Беньямина Нетаньяху, против которого в стране продолжаются судебные процессы, пока еще не получила оценки со стороны Соединенных Штатов Америки — главного союзника израильтян. Не случайно, что наблюдатели за процессами на Ближнем Востоке не видят знаков поддержки Иерусалима со стороны Вашингтона.

В январе палестинцы отбросили план урегулирования, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом — согласно этому предложению, большинство построенных еврейских поселений на этих территориях, должны были войти в состав Израиля.

Решение премьер-министра Нетаньяху об аннексии, как и можно было предположить, вызвало резкую реакцию палестинских властей.