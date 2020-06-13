В Азербайджане заработали дискотеки вопреки режиму карантина; видео
Несмотря на режим особого карантина в Азербайджане с целью предотвращения распространения коронавируса в стране, некоторые граждане не собираются следовать правилам карантина. Среди нарушителей карантинного режима часто можно встретить и представителей азербайджанского шоу-бизнеса.
Как сообщает Qafqazinfo, ранее в соцсетях были распространены видеокадры с увеселительных мероприятий, организованных представителями шоу-бизнеса, которые были неоднозначно встречены обществом.
Издание пишет, что на этот раз певец Керим Аббасов на своей странице в Инстаграм поделился видеокадрами, как он выступает в одном из ресторанов Баку.
Как видно из видео, посетители ресторана грубо нарушили несколько требований режима карантина. Во-первых, из-за карантинного режима в Азербайджане запрещено проведение свадеб и подобных мероприятий. Кроме того, по правилам карантина, более десяти человек не должны собираться в группы. Судя по видеокадрам, посетители ресторана абсолютно забыли и о правилах социальной дистанции в кафе и ресторанах.