Несмотря на режим особого карантина в Азербайджане с целью предотвращения распространения коронавируса в стране, некоторые граждане не собираются следовать правилам карантина. Среди нарушителей карантинного режима часто можно встретить и представителей азербайджанского шоу-бизнеса.

Как сообщает Qafqazinfo, ранее в соцсетях были распространены видеокадры с увеселительных мероприятий, организованных представителями шоу-бизнеса, которые были неоднозначно встречены обществом.

Издание пишет, что на этот раз певец Керим Аббасов на своей странице в Инстаграм поделился видеокадрами, как он выступает в одном из ресторанов Баку.