Глава ВОЗ: США не вышли из организации

Соединенные Штаты, несмотря на критику Всемирной организации здравоохранения и истекающий срок ультиматума, остаются в ее составе, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Соединенные Штаты все еще являются государством – членом Всемирной организации здравоохранения», – передает его слова ТАСС.

Так он ответил на вопрос о том, покинули ли США организацию с учетом истекающего на этой неделе 30-дневнего срока исполнения требований Вашингтона.

В конце мая президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, и поставил ультиматум о проведении реформ.