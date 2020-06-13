Трамп решил помирить Сербию и Косово

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Сербии Александра Вучича и лидера Косово Авдуллу Хоти на переговоры в Белый дом. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, встречу в столице США планируется провести 27 июня. Эту информацию в своем Twitter подтвердил исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл.



По данным газеты, Сербия уже подтвердила, что получила приглашение в Белый дом. Премьер-министр Косово Авдулла Хоти, приведенный к присяге 3 июня, со своей стороны подтвердил The Wall Street Journal, что его правительство хотело бы принять участие в переговорах при посредничестве США. Газета не уточняет, действительно ли руководители Сербии и Косово согласились поехать в Вашингтон.