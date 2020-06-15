Подготовка к зачистке вышеуказанных районов продолжается в районах Абу Грейн и Вишке в 100 км от Сирта.

В рамках операции «Пути победы», начатой 7 июня признанным ООН Правительством национального согласия Ливии, планируется освободить от боевиков Хафтара город Сирт, что в 450 км от столицы страны Триполи, район Джуфра и одноименную авиабазу, сообщает «Анадолу».

Один из полевых командиров генерал Хюсейин аш-Шелтати рассказал турецкому агентству о ходе операции под Сиртом: «Главнокомандующий (Файез ас-Саррадж) дал распоряжение продвинуться к Сирту. С 6 июня успешно продвигаемся. Армия отлично подготовилась и настроена решительно. Из-за воздушных ударов армейским частям пришлось отступить, но все же подготовка продолжается».

Представитель ливийской армии Абдульхамид Абу Зайан отметил, что город Сирт имеет стратегическое значение, поскольку считается «окном» к богатой углеводородными ресурсами части страны. Кроме того, к югу от Сирта расположена стратегическая авиабаза «Джуфра».

В то же время арабская интернет-газета Al-Masdar News пишет, что армия Хафтара перебросила к портовому городу Сирт батальон Thunderbolt 302 («Удар грома»). Батальон оснащен десятками пикапов с зенитными установками. Также в Сирт прибыло множество боевиков Хафтара.