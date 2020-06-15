В Ирландии появилось сразу три премьер-министра

На посту премьера друг друга будут сменять лидер либерально-республиканской партии «Фианна Файл» Михол Мартин, нынешний премьер и лидер правящей до выборов партии «Фине Гэл» Лео Варадкар и лидер «партии зеленых» Имон Райан, передает РИА Новости.

В Ирландии утвердили сразу трех премьеров в результате достигнутого соглашения между партиями спустя почти пять месяцев после выборов.

В таком порядке главы правительства будут сменять друг друга в течение ближайших пяти лет. Мартин останется премьером до декабря 2022 года.

До сих пор в Ирландии ротации премьеров не было. В стране действовала система, согласно которой главой кабинета министров становился лидер партии, получившей на выборах большинство, а заместителем премьера – лидер второй по количеству мест партии.

Однако на выборах 8 февраля традиционная двухпартийная система пошатнулась. Самое большое количество мест в парламенте – 38 – получила «Фианна Файл», однако ее отрыв от конкурентов оказался минимален. «Фине Гэл» получила 35 мандатов. Радикально-республиканская партия «Шинн Фейн» заняла второе место, получив 37 мест в парламенте. «Шинн Фейн» стала главной оппозиционной партией, а ее лидер Мэри-Лу Макдоналд – лидером оппозиции.